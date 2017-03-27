MHP’li ilçe başkanı, Akşener’in İzmir mitingine katıldıktan sonra istifa etti

MHP’nin Çeşme ilçe başkanı Volkan Evci, istifa ettiğini duyurdu.

Evci, istifasını ‘gördüğü lüzum üzerine’ aldığını vurgularken şu açıklamayı yaptı: “Bugüne kadar Çeşme’de saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesi içinde siyaset yapmaya çalıştık. Kimsenin değerlerine laf söylemedik. Kendi değerlerimize sahip çıktık. Bilmeden de olsa kalbini kırmış olduğumuz bir kimse dahi varsa, umarım haklarını helal ederler. Benden yana bir hak varsa ben hakkımı helal ediyorum. Görevler geçicidir, davam bakidir. Unutmayalım ki, her son başlangıçtır.”

Evci, daha sonra DHA muhabirine verdiği demeçte Meral Akşener’in İzmir mitingine katıldığı için MHP genel merkezi tarafından istifasının istendiğini söyledi. Evci’nin istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.