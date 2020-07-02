MHP’li iki belediye başkanı sosyal medya hesaplarını askıya aldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya ilişkin bir kanun teklifi hazırlanacağını, yasama yılı bitmeden de Meclis’ten geçirileceğini duyurmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni kanun çıkarılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını bildirmiş, bunun üzerine partinin tüm hesapları askıya alınmıştı.

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Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum.”

Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, “Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm” ifadelerini kullandı.