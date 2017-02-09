MHP’li ‘Hayır’cı vekil Halaçoğlu: Referandum sonuçları siyaseti kökünden sarsacak

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, referandum sonuçlarının siyaseti kökünden sarsacağını öne sürdü.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Halaçoğlu, referandumda halkın özgür iradesiyle karar vereceğini belirtip şu yorumu yaptı: “Hani ‘Millete gitmekten korkmayın’ demelerine rağmen, başta başbakan olmak üzere anayasa referandumunda ‘Evet’çi takım, ‘Hayır’ diyenleri PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle ve bir kısım sol örgütlerle birlikte göstermek suretiyle ‘Hayır’ dememeleri için baskı uygulamaktadır. Madem ‘Hayır’ diyecekler terör örgütü mensuplarıdır, ileri demokrasinizi çalıştırıp doğrudan ‘Hayır’ı yasaklayın bu iş olup bitsin.”

“Korkunun ecele faydası yoktur” diyen MHP’li vekil, “Türk milleti ‘Hayır’da kararlıdır. Bu referandum sonuçları Türkiye’de siyaseti kökünden sarsacak ve siyasi görüntüyü değiştirecektir. Yasama ve yargı başta olmak üzere tüm yetkileri üzerinde toplayan tek adam yönetimine sonuna kadar karşı duracağız. Tıpkı Kuva-yi Milliye ruhuyla mücadele edip bağımsızlığı kazananlar gibi” ifadelerini kullandı.