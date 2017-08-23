MHP’li eski vekil Akşener’in partisine katılmak için istifa etti

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MHP’den iki dönem Isparta milletvekilliği yapan Nevzat Korkmaz, eski MHP’li Meral Akşener’in partisine katılmak için istifa etti.

Korkmaz, Facebook hesabından paylaştığı istifa dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu’na gönderdi.

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MHP, Korkmaz’ı disiplin kuruluna sevk etmişti.

‘İmkan kalmadı’

MHP’li vekilin dilekçesinde partide ‘vatana ve millete hizmet imkanı kalmadığını’ savundu: “Bugüne değin dillendirdiğim tüm ifadeler, yüce bir davanın tarafıma yüklediği sorumluluk ve demokratik bir hakkı kullanılması ölçüleri içerisinde olup, herhangi bir hakaret kastı ve unsuru içermemektedir. Bugüne değin ‘önce ülkem ve milletim’ düsturuyla, büyük bir onurla hizmet ettiğim devamda, gece gündüz bana yol arkadaşlığı yapan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben de varsa haklarımın her zerresini bu yüce ülküye helal ediyorum. Genel merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma ve milletime hizmet etme imkanı kalmadığını görüyor, yine aynı düsturla ‘önce ülkem ve milletim’ diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ediyorum diyerek istifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim.”

Korkmaz’ın Akşener’in partisine katılacağı öğrenildi.

Akşener’in partisi

Eski vekil Meral Akşener’in ekim ayı ortasında kurulacağını ilan ettiği partinin ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanmıştı.

Yeni kurulacak partiye MHP’nin etkili isimlerinden Yusuf Halaçoğlu ve Koray Aydın gibi isimler de destek verirken, Akşener’in 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı duyurulmuştu.