MHP’li eski ilçe başkanları ‘Hayır’dan yana: ‘Tek adamlık’ hedefine ortak olmayacağız

MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış 139 ilçe başkanı, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

‘Tek adamlık hedefine ortak olmayacağız’

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Galatasaray Adası’nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen MHP’li eski ilçe başkanları, kuvvetler ayrılığı prensibini ve bağımsız yargı organını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle anayasa değişikliğine karşı olduklarını bildirerek, ‘tek adamlık hedefi’ne ortak olmayacaklarını açıkladı: “Türkiye’nin yaklaşık 150 yıllık parlamenter demokrasi geleneğini bir kenara bırakıp, Anayasanın çizdiği sınırların dışına çıkmayı yönetim metodu olarak benimsemiş bir zihniyetin ‘tek adamlık’ hedefine ortak olmak veya katkı sağlamak kabul edilebilir değildir.”

Eminönü eski ilçe başkanı Memduh Yellice tarafından okunan bildiride “Milliyetçiliği ayaklar altına alanlara geçit vermeyeceğiz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 1975’ten beri savunduğu parlamenter sistemden yana olacağız” dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu değişiklik önerisi kamu tüzel kişiliğinin cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenmesi ve olağanüstü hal dönemlerinde bunun denetim dışına çıkarılması gibi ‘süper yetkileri’ tek bir kişide toplaması sebebiyle büyük tehlikeleri barındırmaktadır. Bu haliyle orta ve uzun vadede bölgeli devlet sistemine, eyalet yapılanmalarına ve onların farklı formlarına zemin oluşturabilecek riskli bir içeriğe sahiptir. Ülkücü/milliyetçi hareketin sarsılmaz neferleri olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda ‘HAYIR’ diyerek ülkemizin birliğine, geleceğine, demokrasisine ve ülkülerimize sahip çıkacağımızı büyük Türk milletine saygıyla arz ediyoruz.”