Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

MHP’li eski ilçe başkanları ‘Hayır’dan yana: ‘Tek adamlık’ hedefine ortak olmayacağız

 

MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış 139 ilçe başkanı, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

Tek adamlık hedefine ortak olmayacağız’

Fotoğraf: Yeniçağ Gazetesi

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Galatasaray Adası’nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen MHP’li eski ilçe başkanları, kuvvetler ayrılığı prensibini ve bağımsız yargı organını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle anayasa değişikliğine karşı olduklarını bildirerek, ‘tek adamlık hedefi’ne ortak olmayacaklarını açıkladı: “Türkiye’nin yaklaşık 150 yıllık parlamenter demokrasi geleneğini bir kenara bırakıp, Anayasanın çizdiği sınırların dışına çıkmayı yönetim metodu olarak benimsemiş bir  zihniyetin ‘tek adamlık’ hedefine ortak olmak veya katkı sağlamak kabul edilebilir değildir.”

Eminönü eski ilçe başkanı Memduh Yellice tarafından okunan bildiride “Milliyetçiliği ayaklar altına alanlara geçit vermeyeceğiz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 1975’ten beri savunduğu parlamenter sistemden yana olacağız” dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu değişiklik önerisi kamu tüzel kişiliğinin cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenmesi ve olağanüstü hal dönemlerinde bunun denetim dışına çıkarılması gibi ‘süper yetkileri’ tek bir kişide toplaması sebebiyle büyük tehlikeleri barındırmaktadır. Bu haliyle orta ve uzun vadede bölgeli devlet sistemine, eyalet yapılanmalarına ve onların farklı formlarına zemin oluşturabilecek riskli bir içeriğe sahiptir. Ülkücü/milliyetçi hareketin sarsılmaz neferleri olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda ‘HAYIR’ diyerek ülkemizin birliğine, geleceğine, demokrasisine ve ülkülerimize sahip çıkacağımızı büyük Türk milletine saygıyla arz ediyoruz.”

MHP’den ikinci kez ihraç edilen Oğan: Büyük bedeller ödemeyi göze alarak bu yola çıktık

Habertürk programcısı Balçiçek İlter’den eski MHP’li Oğan’a: Susuyorsam edebimden

MHP, Oğan ve ‘Hayır’cı üç milletvekilini daha partiden ihraç etti

Eski MHP’li Oğan’dan kendisine söz hakkı vermeyen Habertürk’e: Gücü yalakalığında

Eski MHP’li Oğan’ın ‘Haberciliğinize tüküreyim’ dediği AA: Sakinleşince okuyun

Eski MHP’li Oğan, Bahçeli’ye yüklendi: AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlar…

Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

MHP’de ‘Hayır’cı tasfiyesine devam: Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi

Akşener’den ‘Parti kurun’ diyen Bahçeli’ye: Kurultayı toplayın, boyumuzun ölçüsünü alın

Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP’li Karakaya’dan partisinin ‘Hayır’cı vekillerine: Affedilir değil, gereken yapılacak

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa etti

Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’: Milli mücadele tavrı göstereceğiz

MHP’de içeriden ‘karşı atak’: ‘Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor’ platformu kuruldu

MHP’de ‘kıyım’ sürüyor: ‘Hayır’cı Gölbaşı teşkilatı feshedildi

‘Taban ateş püskürüyor’: MHP’de muhalifler ‘Hayır’ için sahaya inecek

Kulis: AKP, ‘Hayır’cı MHP’lileri ‘HDP vurgusuyla’ sandıktan uzak tutmaya çalışacak

MHP kalelerinde ayrılan ayrılana: ‘Hayır’ diyen ilçe başkanı görevinden alındı

AKAM araştırması: MHP seçmeninin yarısı ‘Hayır’ diyecek, kararsızlar yüzde 15

Reuters analizi: Referandumda MHP belirleyici, HDP’nin tavrı diğer partilileri etkiler

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...