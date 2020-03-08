MHP’li Enginyurt, Laçin’in sahne alacağı ilin belediyesine ‘çattı’: Ne bu CHP sevgisi?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu’da sahne alacak Berna Laçin’i hedef gösterdi: “Ordu’yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?”

Laçin, ‘Hayal Satıcısı’ isimli tiyatro oyununu 10 Mart salı günü sahneleyecek. MHP’li Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediyesine seslenerek Twitter’dan şu mesajı yazdı: “Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU’DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor.Ordu yu Ak Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık, bu CHP sevgisi nedir?”

Reklam

Belediyeden yapılan açıklamada ise söz konusu organizasyonun belediye tarafından değil, Ordu Barosu tarafından yapıldığı belirtildi.

Belediyenin açıklaması şöyle: “Bazı sosyal medya sayfaları tarafından dile getirilen, Berna Laçin’in başrolünü oynadığı ‘Hayal Satıcısı’ adlı tiyatro oyununun organizasyonu Ordu Büyükşehir Belediyemize ait değildir. Söz konusu tiyatro oyunu Ordu Barosu tarafından organize edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine.”

