MHP’li Enginyurt: Kızılay başkanı tutuklanmalı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ensar Vakfı’na 8 milyon dolara yakın para aktaran Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soruşturma açmaları için savcıları göreve davet etti. Enginyurt, “Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Bianet

Torunlar grubuna ait Başkentgaz şirketi, Kızılay’a bağışladığı 8 milyon dolarla gündeme gelmişti. Şirketin bu bağışı yaparken, söz konusu miktarın 7 milyon 925 bin dolarının Ensar Vakfı’na aktarılmasını, 75 bin dolarınınsa Kızılay’da kalmasını şart koştuğu belirtilmişti. Kızılay’a yapılan bağışların tümü vergiden düşüldüğü için bu işlem ‘vergi kaçırma’ olarak değerlendirilmiş, Ensar’ın da parayı yöneticileri arasında Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki Türken Vakfı’na aktardığı ortaya çıkmıştı.

Reklam

Cumhuriyet’in haberine göre Enginyurt, Ensar Vakfı’na aktarılan para ile ilgili Kınık’a ağır eleştirilerde bulunarak, “Derhal istifa et” çağrısında bulundu.

Kızılay’ın aldığı bağışların başka bir yere bağışlanmasının izahı olamayacağına belirten Enginyurt, şunları söyledi: “Devlet babanın en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay’ın asla yıpratılmaması, tartışmalara konu edilmemesi gerekir. Yanlış işlerin altına imza atan Kızılay değil, Kızılay Başkanı Kınık’tır. Kızılay başkanının, başka yerlere yardım yapması ticaret hukuku ve vergi yasalarına aykırıdır. Kerem Kınık suç işlemiştir, Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal soruşturma açmalı ve Kınık bunun hesabını vermelidir.

Kızılay’ı zedelersek, Kızılay’a dil uzatırsak yaralarsak, bu milletin yardım, bağış duygularını zedeler, bu milletin göz bebeği kuruluşa haksızlık, yazık etmiş oluruz. Türk Kızılay’ı ayrıdır, Kerem Kınık ayrıdır, istifa etmelidir, hakkında soruşturma açılmalıdır.

Reklam

Kızılay’ın aldığı bağışları hiçbir yere bağışlama hakkı yoktur. Bunun tartışılacak ve konuşulacak bir yanı yoktur, izaha da ihtiyacı yoktur. Kızılay başkanı Kerem Kınık vergi suçu işlemiştir, hesabını da vermelidir.”