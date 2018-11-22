MHP’li Enginyurt bizimle eğlenmiş: Kırılan iPhone değil, demosuymuş

ABD ile yaşanan ‘Pastör Andrew Brunson krizi’ sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı üzerine iPhone’unu kıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sahte telefonla şov yaptığı itiraf etti

Enginyurt iPhone’unun yerine Samsung marka telefon aldığını açıklamıştı. Enginyurt daha sonra telefon bayiine birlikte geldiği MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ile iPhone marka telefonunu ayağının altında tekmeleyerek kırmıştı. Brunson’ın tahliye edilmesi sonrası Twitter’dan bir mesaj paylaşan MHP’li vekil, telefonunu ‘boşuna’ kırdığını işaret ederek “Arkadaş, Amerikaya’la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre” demişti.

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Enginyurt’un Meclis’te CHP Manisa milletvekili Özgür Özel girdiği tartışmada, söz konusu olayın mizansen olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Özel dün MHP ile AKP arasında yapılan ‘cumhur ittifakına’ göndermede bulunup “Önce, ABD’yi protesto etmek için Iphone’u kırıp sonra ‘Brunson gidince orta kaldık, gitti bizim iPhone’ diyen biz değiliz. Bu nasıl ittifak?’” diye tepki gösterdi

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Enginyurt: Basın haber yapsın diyerek..

Buna karşı söz alan Enginyurt, “iPhone’u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi” dedi. O gün Türkiye’ye başlatılan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermek istediğini savunan Enginyurt, “Arkasından, doğrudur, Brunson serbest bırakılınca sitemimizi ifade ettik” diye konuştu.

MHP’li Enginyurt’tan ‘pastör’ tepkisi: iPhone’u kırdık, kaldık ya la ortada!