MHP’li Demirel’e göre partisinin muhalefeti ‘olumlu tarafından bakma’ felsefesinde gizli

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Ruhsar Demirel, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda parti olarak aldıkları ‘Evet’ kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi: “MHP yapıcı muhalefet, olumlu tarafından bakma felsefesiyle hareket eden bir siyasi partidir.”

Eskişehir’de bir basın toplantısı düzenleyen Demirel, MHP’nin ‘muhalefet’ anlayışını şöyle tanımladı: “MHP yapıcı muhalefet, olumlu tarafından bakma felsefesiyle hareket eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla muhalefet etmemiz yalnızca eleştirme, eksik arama, olumsuzu konuşma üzerine değildir. Bunu her zaman için böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için MHP her zaman inisiyatif almıştır, bundan sonra da alacaktır.”

Parti olarak referandumda herkesin kararına saygılı olduklarını bildiren Demirel, partisinin ‘Evet’ kararına da saygı bekledi: “Devletimizin şahsi ve bir partiyi içermeyen bir ‘Evet’ olduğunu söyleyerek evet biz bu bütün maddelere ‘Evet’ diyoruz. Bizim bu ülke için bir yeminimiz vardır ve bu yeminin bir gereği olarak biz 16 Nisan’da millet için ‘Evet’ diyeceğiz, devlet için ‘Evet’ diyeceğiz, cumhuriyet için ‘Evet’ diyeceğiz, Türklüğün bekası için ve elbette Türkiye için Türk milleti için ‘Evet’ diyeceğiz.”