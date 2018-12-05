MHP’li Bucak’a ‘kışladan selam gönderme’ye soruşturma

Rütbeli bir askerin emir verdiği acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP’nin Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak’a selam gönderdiği videoyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı görüntülerin Kars’ta çekildiğini saptadı.
Görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verdiği esnada erlere emir vererek Bucak’a selam gönderdiği görülüyor.
Bucak, ilçede seçim çalışması yapacak diğer partileri tehdit etmişti. Bucak’ın ‘seçime değil ölmeye geldiğini’ söylemesi kamuoyunda tepkiye neden olurken, MHP adayına sahip çıkmıştı.