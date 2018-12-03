MHP’li Bucak’a kışladan destek: Emirle gelen ‘Selam olsun Fatih Bucak!’

Rütbeli bir askerin emir verdiği acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP’nin Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak’a selam gönderdiği ortaya çıktı.

Bucak, ilçede seçim çalışması yapacak diğer partileri tehdit etmişti. Bucak’ın ‘seçime değil ölmeye geldiğini’ söylemesi kamuoyunda tepkiye neden olurken, MHP adayına sahip çıkmıştı.

Reklam

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Askeriyede acemi erlere yaptırılan talim esnasında Bucak’a ‘selam gönderilen’ bir video ortaya çıktı.

Reklam

Videodaki konuşmalardan Sivas Beşinci Piyade Er Eğitim Tugayı’nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görünüyor.

Karar gazetesinin paylaştığı görüntülerde hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran rütbeli asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak’a selam gönderiyor.

Videoda askerin rütbesi net olarak görünmüyor ancak böyle bir eğitimi vermesi nedeniyle en az çavuş rütbesinde olduğu tahmin ediliyor.