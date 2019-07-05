MHP’li belediye başkanının başından vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Heineken’in sahibi Freddy Heineken’in kitap ve filmlere konu olan kaçırılması suçundan da hüküm giymiş Hollandalı mafya babası Willem Holleeder 2000-2015 yılları arasındaki cinayetler nedeniyle müebbet hapse çarptırıldı.