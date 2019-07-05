MHP’li belediye başkanının başından vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesi belediye başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını kaybetti.
8 Mayıs günü gece saatlerinde Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi’nde Aktan, kız kardeşini başından silahla vurarak yaralamıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Meryem’i Silifke Devlet Hastanesi’ne götürmüştü. Meryem ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Mücahit Aktan da ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konmuştu.
İki ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meryem, gece saatlerinde yaşamını kaybetti.