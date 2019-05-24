MHP’li belediye başkanını eski başkanın oğlu öldürdü

Konya’da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP’li İhsan Öztoklu, tartıştığı eski belediye başkanı Abdullah Koç’un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İhsan Öztoklu.

Olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde, ‘cumhur ittifakı’nın adayı olarak Doğanhisar belediye başkanlığına seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi’ne gitti.

Reklam

Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu’ya bıçakla saldırdı. Kavgaye belediye çalışanlarından Ümit Kalkan da katıldı.

Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı.