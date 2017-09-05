MHP’li başkandan gazetecilere: Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım

Aydın’ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü etkinliklerinde, kendisine yer ayrılmayan MHP’li ilçe başkanı Zafer Keskin, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’e yumruk ve tekmeyle saldırdı.

Demir ambulansla hastaneye kaldırılırken, Keskin saldırıyı görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: “Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım.”

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İstasyon Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde başlayan törende MHP’li belediye başkanı Haluk Alıcık bir konuşma yaptı.

Belediye binası önündeki devam eden törende, MHP’li ilçe başkanı Zafer Keskin’e yer ayrılmamasının fark edilmesinin adından MHP Nazilli ilçe yöneticilerinden bir grup, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’i çağırarak konuşmak istedi.

Tören sırasında gelmek istemeyen Demir, ısrarlı çağrılar üzerine belediye binasına gitti.

Çıkan sözlü tartışmanın ardından MHP’li ilçe başkanı Zafer Keskin, Fatih Demir’e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, gazeteciler tarafından görüntülenirken, Demir hastaneye kaldırıldı.

Keskin’in olayı görüntüleyen gazetecilere “Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım” dediği duyuldu. Bu sözlerin ardından gazeteciler tören alanını terk etti.

‘Tehdit etmedim’

Olayın ardından partisinin ilçe teşkilatında basın toplantısı yapan Keskin, gazetecileri tehdit etmediğini ileri sürerek, “Böyle bir anlaşılmazlık olduysa da üzüntülerimi ifade ediyorum” dedi.