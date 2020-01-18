MHP’li Akça’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Konya’da MHP Akşehir ilçe başkanı avukat Salih Akça, AKP’de ByLock kullanan 120 ile 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, ‘FETÖ‘nün siyasi ayağıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun söz konusu iddiasına değinerek “O Bylock’çuları İstanbul Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan hakkında suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver” demişti. Akça’nın suç duyurusu bu açıklamanın ardından geldi.

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Akça, dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun 3 Nisan 2017 tarihinde ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalarında, “ByLock’çu vekiller açıklansın. Ak Parti’de 120 ile 180 arasında ByLock kullanan milletvekili var. Saat 20.00’de darbe mi olurdu? ByLock’çu milletvekillerinin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor” dediğini anlattı.

Akça ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum” ve “Piknik yapan teröristleri vuruyorsunuz” beyanatları nedeniyle, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘Suç ve suçluyu övme’, ‘Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.