MHP’li aday seçimi yanlış anlamış: Ölmeye geliyorum, başka parti arabası görürsem mezarlarını kazsınlar

MHP’nin Şanlıurfa Siverek belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, ilçede seçim çalışması yapacak diğer partileri tehdit etti.

Güneydoğu TV’de canlı yayına telefonla katılan Bucak, ‘seçime değil ölmeye geldiğini’ söyledi.

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“Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar” diyen MHP’li aday, ‘çatlamış topraklara çatlamış ayaklarla basan insanlardan’ olduğunu ifade etti.

Bucak, ABD Başkanı Donald Trump’a da ‘meydan okudu’: “Bucak’ta bu saatten sonra Trump gezemez Trump… Kimse Bucak imparatorluğunu yıkamaz. Bucak Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinden yaratılır gelir. Adama feleğin sillesini vurur. Bir daha da Siverek’e sokmaz insanı.”

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MHP’nin 2014 yerel seçimlerdeki adayı, Siverek ilçesinde 100 bin 176 oyun yalnızca 223’ünü alabilmişti. Bu da yüzde 0,22 yapıyor. Gelecek yerel seçim Mart 2019’da.