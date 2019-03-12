MHP’li aday dindar olduğu kadar küfürbaz: Rabbin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

MHP’nin Adana’nın Kozan ilçesinden belediye başkan adayı Nihat Atlı, “Bunların anasını belleyeceğiz” dedi.

Atlı sosyal medyaya düşen konuşmasında şunları söylüyor: “İki parti tek parti olduk. Tek partinin adına da ‘cumhur ittifakı’ dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu ‘cumhur ittifakı’yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar.”