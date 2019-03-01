MHP’li aday AKP’lilere çıkıştı: Ne oluyor beyler?

MHP ile AKP’nin ittifak yapmadığı illerdenz Kırşehir’de MHP’li belediye başkan adayı Onur Köksal, AKP’nin bazı uygulamalarına “Ne oluyor beyler” başlıklı bir mesajla tepki gösterdi.

‘Belediye tehditle resimlerimizi indiriyor’

Kadir Gökçek. Fotoğraf: Kirsehirhaberturk.com

Kendilerine ait seçim görsellerinin devletin resmi araçları tarafından toplanıp AKP’ninkilerin belediye eliyle dağıtılmasından şikayet eden Köksal, “Bizim de sabrımızın bir sonu var” dedi.

Reklam

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın belediye bütçesinin seçimde kullanılmasının ‘kul hakkı yemek’ olduğu yönündeki mesajını da paylaşan Köksal kendi resimlerinin asıldığı bina sahiplerinin telefonla aranarak tehdit edildiğini de öne sürdü.

Kirsehirhaberturk.com’un aktardığına göre Onur Köksal, şunları yazdı: “Bizler parti olarak, duruş olarak ve ilke olarak genel başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakına bağlıyız. Fakat son günlerde Kırşehir’de yaşadığımız olaylar neler oluyor dedirtiyor bize. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla yaptırdığımız broşürleri devletin resmi araçlarıyla adamlar gönderip toplattırmak neyin nesidir? Sizler şehrin her tarafını belediyenin gücünü kullanarak resimlerinizi asarken bizlerin resimlerini astırdığımız bina sahiplerini arayarak tehdit edip indirtmek de neyin nesi? Belediye çalışanlarına zorla araçlarınızın arkasını giydireceksiniz demek de neyin nesi? Olmuyor beyler. Bizim de sabrımızın bir sonu var…”