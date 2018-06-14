MHP’li aday, AKP’li adaylara yüklendi: Erdoğan olmasa muhtar olamazlar

Ordu’da MHP’li milletvekili adayı Cemal Enginyurt, AKP’li vekillere ağır ifadelerle yüklendi.

Partisinin Fatsa ilçe başkanlığınının 12 Haziran’da verdiği iftarda konuşan Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adaylarının Tayyip Erdoğan olduğu yönündeki sözü namus kabul ederek gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Reklam

AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşçı’nın köy yollarını bilmediğini, kimseye sahip çıkmadığını belirten Enginyurt, seçildiği takdirde ne yapacağından bahsetti.

MHP’li aday, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz böylesine çalışıyoruz ama bu AK Partili vekil adayları yok mu… Çok hınzır çok… ‘6-0 yapacağız, altısını da biz alacağız…’ La oğlum ne alıyorsunuz, bir tane de bize bıraksanıza ya! Nereye götüreceksiniz altısını, dört götürdünüz de ne oldu!

Reklam

Ama bu AK Parti’nin vekilleri yine boş durmuyor. Diyorlar ki, ‘Cemal Enginyurt nasıl randevu alacak? Cumhurbaşkanından biz randevu alamadık da o nasıl alır?’ Beni tanıyanlar bilir, randevu alacağım, alamazsan sarayın önünde yatmazsam namerdim.

Şu parti işini bir kenara bırakın. Eskiden hep ne yaptınız? Vekilin kim olduğuna bakmadan Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiniz. Bu vekiller Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz muhtar. Siz Erdoğan’a oy verdiğiniz için bunlar seçildi. Şimdi tutuştular. ‘Oyları aman ayırmayın…’ Niye? ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te güçlü olması lazım.’ Oğlum 300 vekildiniz de Erdoğan’a sahip çıkamadınız, şimdi mi çıkacaksınız?

‘Özgür Özel diye tipitip bir oğlan…’

Özgür Özel diye tipitip bir oğlan en ağır hakareti etti de bir taneniz cevap veremediniz. Sizden 300 kişi olacağına bir Ceman Enginyurt olsaydı, Özgür Özel şimdi üç gündür yoğun bakımda yatıyor olurdu. Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen beni dinleyince der ki; ‘Şunların altısı geleceğine, bir Ceman Enginyurt gelse yeter.’ Yani 75 yaşındaki Şenel amca mı Erdoğan’a sahip çıkacak? Yolda yürüyemiyor ya.”

MHP’li adayın konuşması, 27.30’dan itibaren dinlenebilir: