MHP’li Adana belediye başkanına ihale usulsüzlüğünden beş yıl hapis cezası

MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan belediye başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı’ iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sözlü’nün Ceyhan belediye başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de belediye başkanı olduktan sonra Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiasıyla açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

Mahkeme Sözlü’ye ihale usulsüzlüğünden beş yıl hapis cezası verirken, rüşvet suçundan beraatını kararlaştırdı.

Mahkeme kararının Yargıtay’da onanması durumunda, cezanın infazı tamamlanana kadar Sözlü seçme ve seçilme ehliyetinin yanısıra siyasi haklarını kullanmaktan men edilecek.

Sözlü’nün selefi Aytaç Durak da çeşitli suçlamalarla görevinin ilk yılında açığa alınmış, seçimlere kadar iade edilmemişti.

‘Bilirkişi raporu düzmece’

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Sözlü davaya konu olan bilirkişi raporunu hazırlayan kişilerin duruşmada tanık olarak dinlendiğini söyledi: “Bu raporun, bilirkişi raporu olmaktan uzaktan yakından ilgisi yok. Raporu hazırlayanlar ifadelerinde bu konuda yetkin olmamalarını söylemelerine rağmen iddia makamının mütalaasında ısrar etmesini anlamamaktayım. Mahkeme heyetini hangi talebimizi kabul etti? Aleyhime hiç bir delil sunulmamıştır. Bilirkişi raporu zamanında kavga ettiğim dönemin Ceyhan Kaymakamı, Adana Valisi ve Ceyhan Belediye Başkanı tarafından hazırlanan sahte bir rapordur. Bu mahkemede cezai bir müeyyide ile karşılaşırsam bu mahkemeden davacı olacağım. Bu düzmece bilirkişi raporu ve baskı altında karar verilen karar beni durdurmayacaktır. Mücadeleme devam edeceğim.”

Mahkeme kararını ‘siyasi’ diye niteleyen Sözlü şöyle devam etti: “Son seçimde biliyorsunuz hem Ceyhan Kaymakamı hem Adana Valisi bu konuda karşımızda bir set gibi durdular. Seçimi kazandıktan sonra Ceyhan Belediye Başkanı ile beraber hazırladıkları dosya, içi boşaltılmış bir bilirkişi raporu ki bunu hazırlayanlar mahkemede itiraf etmişlerdir. Siyasi ikballerini bizim yokluğumuz üzerine planlamak isteyenler boş durmamıştır.”