MHP’den Zeybekci’ye ‘şartsız-pazarlıksız’ destek: İzmir’de kazanacağız

MHP, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday gösterdiği eski bakan Nihat Zeybekci’yi pazarlıksız ve şartsız destekleyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeybekci’yi Mart 2019’daki yerel seçim için AKP’nin adayı olarak gösterdiklerini söylemişti.

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İHA’nın haberine göre MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, parti lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini hatırlatarak “Biz AK Parti’nin adayına pazarlıksız ve şartsız ‘Tamam’ dedik” ifadelerini kullandı.

Zeybekci’nin adaylığının hayırlı olmasını dileyen MHP’li yönetici şöyle devam etti: “İzmir’i kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm teşkilatlarımızla sayın Zeybekci lehine İzmir’de çalışmalarımızı sürdürüp inşallah belediye başkanı olmasında da katkımız olacaktır. Zeybekci, siyasi deneyimi olan ve Denizli’de belediyecilikte başarılı olmuş bir isim.”

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AKP ile MHP, 24 Haziran’daki genel seçimlerin ardından yerel seçimler için de ‘cumhur ittifakı’nı sürdürecek. MHP İzmir’de aday çıkarmayacak.

Dört yıl önce yapılan son yerel seçimleri CHP yüzde 49,6’yla kazanmıştı. AKP yüzde 35,9, MHP ise yüzde 8 oy almıştı.