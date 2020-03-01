MHP’den teşkilatlarına genelge: Kışkırtmalara karşı dikkatli olunmalı

MHP, yurt çapındaki teşkilatlarına gönderdiği genelgede, genel merkezin bilgisi dışınada kimsenin kişisel girişimlerde bulunmaması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib kentinde, Suriye ordusunun saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıya uçak, SİHA ve top atışlarıyla karşılık vermeye başlamıştı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün MHP’nin tüm il başkanlıklarına gönderdiği genelgede, saldırıyı hatırlatarak, Suriye’nin bölgedeki barış ve sükûnu tehlikeye soktuğunu ifade etti.

‘Rejiminin alçakça saldırılarına hak ettiği cevabın misliyle verileceğini, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmayacağını’ dile getiren MHP’li yönetici, partilerinin sahada verilen mücadeleye ve diplomatik çabalara destek verdiğini kaydetti.

Genelgede ‘şehitlerin ve yaralıların olması dolayısıyla yurdun dört bir yanında milletin tepkisini göstermesinin doğal olduğu’ aktarılarak şöyle dendi: “Ancak Teşkilat mensuplarımız; duygusal tepkileri fırsat bilip kitle psikolojisini kaşıyarak tahriklere yeltenen kötü emelli kişi ve odakların harekete geçebileceği ihtimali hatırda tutulmalıdır. MHP teşkilatları ve mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır. Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır. Genel Merkezin bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların; üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir.”