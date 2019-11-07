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Yaramazlara biraz batar!

MHP’den sosyal medyadaki ‘ayrımcılık ve nefret’ suçlarına ceza öngören teklif

MHP, nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesini öngören yasa teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Fotoğraf: DHA

Teklif, nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişilerin -kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması şartı aranmaksızın- bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

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TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yasa teklifi ile nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine karşı caydırıcı cezanın getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Türkiye’deki her bireyin günde ortalama iki saat 32 dakikasını sosyal medyada geçirdiğini, dile getiren Erdem, “İnsanlar sanal platformlarda daha fazla zaman geçirdiği için kimi zaman diğer kullanıcılar açısından ciddi bir tehdit haline de gelebilmektedirler. İşte bu tehdit sadece yetişkin insanlar değil, göz bebeğimiz olan evlatlarımız, gençler ve herkes için karşımızda durmaktadır” dedi.

Erdem, sosyal medyada açılan sahte hesaplara dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sosyal medya platformlarında bazı bireyler gerçek hayattan kopuyor. Başka bireylere karşı öfke, kin ve nefret dolu duygularla iletişime geçerek, bunun gerçek hesaplarla veya sahte hesaplarla yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarının parmak izi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla açılmasına yönelik hazırlıklar var. Bunlara halk dilinde ‘trol hesap’ deniliyor ama ben bunlara ‘trol hesap’ demek istemiyorum. Bunlar maksatlı açılmış sahte hesaplar. Bunlarla ilgili bir yaptırımın geliştirilmesi gerekiyor. İnternet ortamında hakaret, küfür ve aşağılamaya kadar varacak eylemler içeren paylaşımlar söz konusu oluyor…Cezai müeyyideler var; ama uygulanabilirliği noktasında sorun yaşanıyor. Kişiler, ‘Ben yayınlamadım başkası yayınladı’, ‘hesabım ele geçirildi’ diyor.”

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