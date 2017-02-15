MHP’den ‘MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor’ diyen Yılmaz’a: Çapsızlık

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor” diyen eski MHP milletvekili Durmuş Yılmaz’a “Sevdanın kutsallığını anlamayıp kendi çapsızlıklarının faturasını MHP’ye kesiyor” diye yanıt verdi.

Eski Merkez Bankası başkanı ve eski MHP milletvekili Durmuş Yılmaz, MHP seçmeninin kendilerini aldatılmış hissettiğini söylemişti: “Ben 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde köy köy, kasaba kasaba dolaştım. Ama seçim bildirgemizde ne söylediysek şimdi tersi oluyor. Ve insanlar bana, ‘Geldiniz, bizim köyümüzde böyle söylediniz ama şimdi tam tersini yapıyorsunuz’ diyorlar. Benim şu an o insanlara verecek cevabım yok, çok zor durumdayım.”

‘Peşinden koştukları yüzde 20 fire verdi’

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, isim vermeden yaptığı açıklamada Yılmaz’a yüklendi: “Bu sevdanın kutsallığını anlamayıp, kendi kişisel ve siyasi kariyerleri için bu kutlu harekete yanaşmış, ‘Aman basın duymasın, ben bu işe nasıl girdim’ diyenler, kendi çapsızlıklarının faturasını Milliyetçi Hareket Partisine kesmekten geri durmayanlar bugün malum bazı basın yayın organlarında yer alan açıklamalarına şahit oluyoruz.”

Ayhan, Durmuş’un MHP politikalarına ‘tek bir’ katkı sağlamadığını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisinde taban değil dava arkadaşlığı olduğunun idrakına varamayanlar, peşinden koştukları şürekânın bütün desteklere rağmen yüzde 20 fire verdiğinin bile fakında değildir” diye konuştu.

‘Algı operasyonuna alet ediliyor’

MHP genel başkan yardımcısı, Yılmaz’ın algı operasyonuna alet edildiğini de savundu: “Partimize geldiği günden itibaren ‘Ben siyasetten hiç anlamam, nasıl girdim ben bu işe’ diyen birinin, bugün kalkıp da ‘MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor ve kendimi de aldatılmış hissediyorum’ şeklinde beyanatlar vermesi kendisinin nasıl bir algı operasyonuna alet edildiğinin kanıtıdır. Genel anlamda siyasi kariyere iftira ve riya ile başlamak haysiyetli bir iş olmadığı gibi atılan ilk oltaya takılmak da siyasi kariyerde niyetin halis olmadığının göstergesidir.”