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Yaramazlara biraz batar!

MHP’den Mersin yorumu: Operasyonu kendileri yaptı

MHP, Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın başvuru gecikmesi nedeniyle aday olarak tescillenmemesini ‘CHP’yi desteklemek için örtülü bir aday çekme operasyonu’ diye yorumladı.

Kocamaz’ın adaylığı dün başvuruların sona erdiği saat 17.00’den sonra YSK’ya bildirildiği gerekçesiyle kabul edilmemişti. İYİ Parti Genel Merkezi bunun üzerine Mersin’daki parti yönetimini görevden almış ve parti içinden Kocamaz’a operasyon yapıldığını savunmuştu. Kocamaz da “İçimizde vurulduk” diyerek yapılanın bir kumpas olduğunu söylemişti.

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İYİ Parti’nin tepkisi Kocamaz’ın eski partisi MHP’ye yönelmişti.

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Akçay, İYİ Parti’nin iddiasını komik bulduğunu ifade ederek, “Bu operasyonu yapan kendileri. Burada kesinlikle bir oyun var” diye konuştu. Akçay, İYİ Parti’nin Mersin’de CHP adayını destekleyeceğini de savundu.

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