MHP’den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’nun imzasının yer aldığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı seçilmesiyle birlikte ‘parti içerisindeki Cumhuriyetçi – Milliyetçi insanlar tasfiye edilmiş ve o güne kadar izlenen milli politikalar tamamen değiştirilmiştir’ dendi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “31 Aralık 2019 tarihine kadar, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle çeşitli suçlardan toplam 209 fezleke TBMM’ye gönderilmiştir. Bu fezlekelerden 23’ü Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgilidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uzun bir süredir FETÖ terör örgütünün siyasi ayağını (bylokçu milletvekili listesini) açıklayacağını beyan etmesine rağmen, partisinin her grup toplantısında bu açıklamayı bir sonraki hafta yapacağını bildirmektedir. Bu tarihten sonra da kendisinden beklenen açıklamayı yapmayacağı anlaşılmaktadır.

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen suçlamalar ise açıklamada şöyle belirtildi: ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’, ‘suçu ve suçluyu övmek’, ‘kamu görevlisinin suçu bildirmeme’, ‘suçluyu kayırma’, ‘suç delillerini bildirmeme’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’