MHP’den kanun teklifi: Aşı karşıtlarına iki yıla kadar hapis

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşı karşıtlığının iki yıl hapisle cezalandırılması için kanun teklifi sundu.

Meclis başkanlığına verilen teklifin gerekçesinde aşının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde etkili, ucuz ve kalıcı yöntem olduğunu belirtilerek tüm ülkelerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirmeye devam ettiği dile getirildi.

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Teklifte, Türkiye’de aşı karşıtlığının arttığı, konunun taşındığı Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aşı yaptırılması konusunda yasal düzenleme yapılmasına karar verdiği ve aşı yaptırma zorunluluğunun yasal olarak düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Teklifte şu ifadelere yer verildi: “Bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı hastalıklar herkese bulaşabilir ve topluma yayılabilir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklara bireysel olarak bakılmamalıdır. Bir kişinin aşı yaptırmaması sadece kendisini ilgilendirmez ve riske atmaz, tüm toplumu ilgilendirir ve herkesi riske sokar. Aşı yaptırmayanlar arttığında toplumda salgınlar çıkabilir. ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ndaki aşıların veya salgın sırasında topluma yönelik aşı uygulamasındaki amaç, toplumda risk grubundaki kişileri hastalığa karşı dirençli hale getirmektir. Bu uygulamalar sırasında risk grubundaki tüm kişilerin aşılanması enfeksiyon etkeninin dolaşımının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Hedef, bir kişimin bile aşısız kalmamasıdır.”

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Teklifte, programdaki aşıların çocuklara ve yetişkinlere yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istendi. Eğer eylem tekrarlanırsa cezada yarı yarıya artırıma gidilerek üst sınır üç yıla çıkarılacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre “Aşıda domuz ürünü var” ya da “İçindeki alüminyumun Alzheimer hastalığına neden oluyor” diyerek çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı bu yıl 23 bini buldu.