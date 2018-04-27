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Yaramazlara biraz batar!

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Koçdemir: Vicdanımı korumak imkansız hale geldi

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MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, “Son bir buçuk yıldır vicdanımı parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi” dedi.

Fotoğraf: DHA

16 Nisan’daki anayasa referandumunda ‘Hayır’ diyen Koçdemir, seçimde eski partisinin ittifak yapmak üzere olduğu AKP’yi “Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Meclis etkisiz hale getirilmiştir” sözleriyle eleştirmişti.

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‘Vicdanı ve kanaatine göre hareket etmenin karşılığı olarak milletvekili değilmiş gibi muamele gördüğünü’ ifade eden Koçdemir yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Son bir buçuk yıldır vicdanıma ve partinin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevi layıkıyla tamamlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım.”

MHP’li vekil Koçdemir İYİ Parti’ye geçti

MHP’li vekilden ittifak öncesi ‘son çıkış’: Hukuka güven yerlerde, Meclis etkisiz halde


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