MHP’den İYİ Parti’ye geçen belediye başkanı: Bazı müptezeller bize saldırıyor

MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor” dedi.

MHP’den aday gösterilmeyince istifa eden Kocamaz, İYİ Parti’ye katılarak, yerel seçimlerde Mersin’den İYİ Parti’nin belediye başkan adayı olmuştu.

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Başkan, kendisine küfür ve hakaret edildiğini belirterek, “‘Size ne istiyorsunuz, fikriniz nedir?’ diye sorma nezaketini bile göstermeyenler bugün sizin talebinize karşılık veren şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler. Ben bu tip seviyesizleri Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP’den gelen eleştirilere tepki gösteren belediye başkanı, sosyal medyadaki açıklamasında şunları kaydetti: “Kimse kusura bakmasın! Türk milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir! Kendisini Türk olarak kabul eden, Türk milletinin değerlerine sahip çıkan herkes Türk milliyetçisidir! Türk milliyetçisi olmak vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve dilini herkesten daha fazla sevmek, örf, adet ve geleneklerini sahiplenmek demektir!”