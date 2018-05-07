MHP’den ‘İYİ Parti saldırısı’na: Bu bir tezgah, düpedüz provokasyon

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MHP, İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti’nin seçim standına yönelik saldırıyla ilgili “Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır” dedi.

Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partililere dün 20:30 sıralarında 50-60 kişilik bir grup sopa ve bıçak kullanarak saldırıda bulunmuştu. Saldırgan grupta silah bulunduğu da öne sürülmüştü.

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Saldırıyla ilgili sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Partinin genel başkan yardımcısı Müsavvat Dervişoğlu Twitter hesabından “Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” demişti.

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AA’nın haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır.”

Yalçın, provokasyonlar olabileceğine daha önce dikkat çektiklerini belirterek, “Yanlış hesap ‘cumhur ittifakı’ndan dönecektir” diye konuştu.