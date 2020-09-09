MHP’den ittifakı eleştirince ihraç edilen Usta, İYİ Parti’ye katıldı

‘Cumhur ittifakı’nı eleştirince MHP’den ihraç edilen bağımsız Samsun milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti’ye katıldı.

Fotoğraf: AA

Usta, geçen yıl ilk olarak İYİ Parti’nin ‘emeklilikte yaşa takılanlar’la ilgili önergesine destek verdiği için ‘grup başkan vekilliği’ görevinden alınmış, daha sonraysa AKP ile ittifakın ‘olmazsa olmaz’ olmadığını söylediği için MHP’den ihraç edilmişti.

Reklam

AA’nın haberine göre Usta’nın bugün İYİ Parti’ye katılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan yardımcıları ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

‘Bu işi yapmaya değiyor mu?’

Akşener, Usta’nın Türk milliyetçiliğine uzun yıllar ekonomik plan manasında destek verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kendinizi bir şekilde ait hissedersiniz, sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz, haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz, daha ötesi ağzınızdan tek kelime çıkmamasına rağmen istiskal edilmeye müsait hale getirilirsiniz, hakarete uğrarsınız ve bütün bunların neticesinde şöyle bir git gel yaşarsınız; değecek mi bu işi yapmak, değiyor mu bu işi yapmak? Bu sorgulamayı burada bulunan pek çok kişi bire bir yaşadı. Bunu ihraç edilenler hepimiz yaşadık.”

‘Taviz vermeden…’

İYİ Partili Erhan Usta da yeni partisini ‘ilkeleri ve ülkülerinden taviz vermeden siyaset yapacağı bir kurum’ olarak tanımlayarak bunun tercih nedeni olduğunu söyledi.

Reklam

“Sayın genel başkanın liderliğinde İYİ Parti’de insanların düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebildiğini biliyoruz” diyen Usta, Türkiye’de bir değişim gerektiğini, lokomotifin de İYİ Parti olacağına inandığını söyledi.