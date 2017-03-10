MHP’den ikinci kez ihraç edilen Oğan: Büyük bedeller ödemeyi göze alarak bu yola çıktık

MHP’den bir kez daha ihraç edilen eski vekil Sinan Oğan, “Büyük bedeller ödemeyi göze alarak bu yola çıktık” dedi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok bugün partiden ihraç edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partide hiç kimsenin referandumda ‘Hayır’ dediği için ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmediğini savunmuştu.

‘Biraz sakin olalım, ortam yeterince gergin’

Bakırköy’de konuşan Oğan, ikinci defa ihraç edildiğini hatırlatarak MHP’lilere çağrı yaptı: “Hodri meydan, gelin ortaya bir sandık koyalım. Sinan Oğan tek hepiniz bir. Delegelerin oyuna sunalım. Bakalım delegeler kimin ihracından yana olacak. Kimin partiyi şaha kaldırıp iktidara yürümesinden yana olacak. Biraz sakin olalım. Ortam yeterince gergin. Büyük davalara inanmak büyük nedenleri göze almayı gerektirir. Büyük bedelleri ödemeyi göze alarak bu yola çıktık. Yoksa bizden önceki büyüklerimiz, dava abilerimiz bu bedelleri boşuna vermediler, onlar hangi bedelleri ödedilerse biz de aynı bedelleri elbette gerekirse öderiz.”

‘Ak Parti bu iki yıllıkları neden öptü?’

Oğan, yeni anayasayla ‘sülale devleti’ kurulacağını söyledi: “Burhan Kuzu da söyledi. Yeni sistemle birlikte Ak Parti, Meclis’te iki partili sistem içerisinde valileri, yargıçları kendisi atayacak. Damadı, kızı, oğlu bir sülale devleti kurmak istiyorlar. Sadece Ak Parti ve CHP kalacağına göre bu Türkiye’yi demokrasiye götürür mü? Sistem geldiğinde MHP yeniden iktidar olama şansını bir daha bulamayacaktır. Sistem, dar bölge daraltılmış bölgedir. Dar bölgede ana muhalefet partisi HDP olacaktır. İktidar AKP. Daraltılmış bölge sisteminde de yine AKP kendisini tek başına ve Meclis’te ezici çoğunluk ile iktidar yapmak istiyor. Sistem ile kendi yandaş yargıçlarını yerleştirecekler. Kaşla göz arasında bir değişiklik daha yapıldı. Dendi ki, iki yıllık yüksekokul mezunları da başkan olabilir. Bayram değil seyran değil Ak Parti bu iki yıllıkları neden öptü? Bir sıkıntısı var demek ki?”

Bozdağ’a: Sen de mi FETÖ’cüsün?

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konuşmasından kendisine saldıran kişiyi serbest bırakan savcıya talimatın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından verildiğini öne sürdüğü sözlerini hatırlatan Oğan, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrımdır; saldırıları yapan FETÖ’cü ise, bunlar bir tiyatro ise savcılar elinde, bunları neden ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakıyorsun? Sen de mi FETÖ’cüsün? İstanbul Savcısı da mı FETÖ’cü? Salonlarımız basıldı, kürsülerimiz devrildi diye yılmayacağız” dedi.

Üst üste saldırılar

MHP’nin AKP’yle beraber Meclis’te geçirdiği anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen ve geçen haftalarda referandum için çalışmalarına başlayan ‘muhalif’ MHP vekilleri üst üste saldırıya uğramıştı.

Sinan Oğan, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’ Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmişti.