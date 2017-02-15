MHP’den ihracı istenen Oğan’dan iddia: AKP esnafa kamplarda silah eğitimi veriyor

MHP’de başkanlığa soyunan eski milletvekillerinden Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Oğan, “Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler” dedi.

‘İçeriyi karıştırmaya çalışabilirler’

Buna rağmen yurttaşlara güvendiklerini ve ülkenin bir iç çatışmaya sürüklenmeyeceğini düşündüğünü belirten Oğan, “Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz” diye konuştu.

‘MHP tabanının yüzde 90’a yakını ‘Hayır’ diyecek’

Oğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefe alan anayasa değişikliğine ilişkin referandumda MHP tabanının yüzde 90’a yakınının ‘Hayır’ oyu vereceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye göre konum belirleyecek olanların yüzde 5’te kaldığını ifade eden Oğan, “MHP ‘Evet’ dese de, MHP’liler ‘Hayır’ diyecek. Türkiye genelinde yüzde 50’nin altında ‘Evet’, yüzde 50’nin üstünde ‘Hayır’ var” dedi.