MHP’den ihraç edilen Özdağ’a göre gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor

MHP’den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, “Baskı yapsalar da, halkı korkutmaya çalışsalar da gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor” dedi.

Karabük’te bir restoranda yurttaşlarla buluşan Özdağ, engellemelere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Özdağ şöyle konuştu: “Baskı yapsalar da, halkı korkutmaya çalışsalar da gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor. Bir anayasa var onun üzerine yemin ettik. Yeminimizin arkasında sonuna kadar o anayasayı savunmak, milli üniter Türk devletini savunmak için çalışacağız. Önümüzde kalan günleri bütün baskılara direnerek her gün bir kişiyi ikna etmeye çalışarak geçirin. Bunu çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğine borçlusunuz.”

Başbakan Binali Yıldırım’a ‘aldatılma ustası’ diyerek seslenen ve herkesin Yıldırım’ı aldattığını savunan bağımsız vekil sözlerini şöyle bitirdi: “Bize çamur atma, bu çamur senin yüzünde zaten. Aynaya dön bir bak.”

MHP’li muhaliflere saldırılar

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde referandum için ‘Hayır’ çalışması yürüten MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup basmıştı, sahne işgal edilmişti.

Özdağ, saldırının sorumlusunun Bahçeli olduğunu savunup suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savunarak, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” demişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesindeki düğün salonunda düzenledikleri toplantıya 150 kişilik bir grup tekbirler eşliğinde girmeye çalışmıştı.

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Kocaeli’de 18 Mart’ta düzenlediği etkinliğine de bir grup saldırmıştı.

Yine Akşener’in 19 Mart’ta Bursa Yenişehir Kültür Merkezi’ndeki etkinliğine Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan 100 kişilik bir grup ‘Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet’ pankartıyla saldırmak istemiş, polis engel olmuştu.

Son olarak Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine bir grup ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganıyla saldırmıştı.