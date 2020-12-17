MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçti

Eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye (DP) geçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Pakdemirli’nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş, “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” demişti.

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Bunun üzerine Ordu milletvekili, MHP yönetimi tarafından disipline sevk edilmiş ve partinin merkez disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti.

Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Enginyurt, bugün Twitter’dan duyurduğu üzere, kendi tanımıyla ‘ne Cumhur İttifakının ne de Millet İttifakının dostu veya düşmanı’ olan Demokrat Parti’ye katılma kararı aldı.

Bununla birlikte DP’nin parlamentodaki sandalye sayısı ikiye çıkmış oldu. Daha önce, partinin genel başkanı Gültekin Uysal, 2018 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden Afyonkarahisar milletvekili seçilmişti.