MHP’den Iğdır’da seçim sonucuna itiraz

MHP Iğdır adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonucuna ‘şaibe karıştığını‘ savunarak itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Iğdır’da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik’in oy oranı yüzde 50.07 iken, Tezel’in oy oranı yüzde 46,70.

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AA’nın haberine göre, partisinin il teşkilatı binasında basın toplantısı düzenleyen Tezel, Iğdır’da ‘cumhur ittifakı‘nın ‘suikast ve komploya kurban gittiğini’ öne sürdü.

Tezel, “Alçak FETÖ terör örgütü, etnik bölücü PKK terör örgütü ve yandaşlarının iş birliği neticesinde şu anda yüzde yüz şaibeli olan bir seçim sonucunu yarattılar” diye konuştu.



