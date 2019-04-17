MHP’den de resmi başvuru geldi: İstanbul ve Maltepe seçimleri iptal edilsin

MHP, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı ve Maltepe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediyesi seçiminde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, oyların kaydırıldığını savunmuş, geçersiz oyları da yeniden saydırmıştı.

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Maltepe’de tüm oyların sayılmasının ardından hazırlanan birleştirme tutanağına da itiraz eden AKP, İstanbul’da seçimin iptal edilerek yenilenmesini de istemişti.