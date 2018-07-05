MHP’den ‘beklenen’ destek: Cinsel istismar zihniyet sorunu, idamsa idam

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, istismar vakalarının ardından yeniden yükselen idam çağrıları için “Cinsel istismar sadece belli bir organın işlevselliği ile ilgili bir sorun değil zihniyele ilgili bir sorundur. İdamsa idam” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, idam çağrıları için “Yavaş yavaş” demiş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “İdamın çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder” diyerek destek vermişti.

Reklam

‘Ensest ayrı bir suç olarak düzenlenmelidir’

İHA’nın aktardığına göre, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Depboylu, kimyasal hadımın yüzde 20 oranında etkili olduğunu ve bunun sadece cinsel değil psikolojik bir sorun olduğunu söyledi.

Partisinin kadın, aile ve engellilerden sorumlu genel başkan yardımcısı koltuğunda oturan Depboylu, ‘Çocuk kavramı ve çocuklara yönelik cinsel istismar’ın uluslararası sözleşmeler ışığında yeniden tanımlanması gerektiğini belirten Depboylu, “Kurumsal ortamlarda işlenen çocuk istismarı suçlarının örtülmesi, üstünün kapatılması gibi eylemlerde bulunan görevlilerin çocuk istismarına iştirakten veya ayrıca tahsis edilecek çocuk istismarı suçunu örtmek suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Ensest ayrı bir suç olarak düzenlenmelidir” diye konuştu.

Reklam

Depboylu sözlerine şöyle devam etti: “Henüz hiçbir suç işlememiş, duygu ve düşüncelerini kontrol etmekte zorlanan birine yapılacak psikiyatrik destek ve kimyasal kastrasyon uygulaması suçun oluşmaması için bir tedbir ve dolayısıyla engelleme yöntemi olabilir. Ancak suç işlenmiş bu bir masumun hayatına mal olmuşsa, bu durumda fail işlediği suçun cezasını çekmelidir. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi ‘idamsa idam’, en ağır ceza verilmeli, işlenebilecek yeni suçların önüne geçilmelidir.”