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MHP’den ayrılıyor: Eski vekil Koray Aydın Akşener’in partisine katılacak

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Eski MHP milletvekili Koray Aydın’ın MHP üyeliğinden ayrılarak Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre görüşmeler sonucunda Akşener’le birlikte hareket etmeye karar veren Aydın, bu hafta MHP’den resmen ayrılacak.

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Yarın Ankara’da Akşener’le ortak basın toplantısı düzenlemesi beklenen Aydın, MHP’den ayrıldığını ve yeni partiye katılacağını duyuracak.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın hazırladığı Çalar Saat programına katılan eski bakan burada da, “Yeni partiye katılıyorum. Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım” diye konuştu.

Yeni partinin dilinin sert olmayacağını kaydeden Aydın, “Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız” dedi.

Parti ekim ayında kurulacak

Akşener’in ekim ayında kurulacağını açıkladığı yeni partinin ‘milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı belirtilmişti.

Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibi isimler partiye desteklerini açıklamıştı.

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