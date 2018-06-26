MHP’den arka arkaya: OHAL devam etmeli, Meclis başkan adayı çıkaracağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen ‘FETÖ tehdidi’nin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek OHAL’in devam etmesi gerektiğini savundu.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL’in kaldırılmasını da saymıştı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamada, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade oluştuğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söylemişti.

CNN Türk yayınına bağlanan MHP’li Kalaycı, “Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL’in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor” dedi.

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AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu sağladı ancak AKP tek başına yasa yapma çoğunluğunu elde etmiş değil..

Kalaycı, ülkenin normalleşmesinin herkesin beklentisi olduğunu kaydederek, “Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu” dedi.

‘FETÖ’nün kripto yapısı’nın halen aktif olduğunu ve PKK ile mücadelede son noktaya varılmadığını söyleyen Kalaycı, OHAL’in kendilerine göre biraz daha uzatılması gerektiğini bildirdi.

Kalaycı, Meclis başkanlığı seçimi için MHP’nin kendi adayını belirleyeceğini de belirterek, AKP’yle bu konuda karşılıklı görüşme de yapılabileceğini kaydetti.

Kabineye MHP’li bir ismin girip girmeyeceği sorusuna karşılık da Kalaycı, “Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı. Bu konuda tasarruf tamamen cumhurbaşkanında, böyle bir tasarrufu olursa birşey diyemeyiz” dedi.