MHP’de yine Akşener istifası: Milli vazife sayıyoruz

Eskişehir’de 70 MHP’li, eski vekil Meral Akşener’e destek vermek için partiden istifa etti.

Odunpazarı semtinde basın açıklaması yapan eski MHP il başkanı Oğuz Sever, partideki ‘tek adam yönetimine’ karşı olduklarını söyledi.

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“Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emanet ettiği makam olduğu için MHP’nin genel başkanına maksadını aşan bir söz söylemedik” diyen Sever, genel merkezin olağanüstü kongreyi yok saydığını kaydetti.

Akşener’in başını çektiği tüzük kongresini MHP tanımamış, son olarak mahkeme de kongreyi geçersiz saymıştı.

Sever, şöyle devam etti: “Yeterli imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Mahkeme kararıyla önümüz kesildi. OHAL rejimin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kongre süreci de ne yazık ki demokrasinin iç edildiği bir süreç olarak tarihe geçti. 10 Temmuz tarihinde ‘Kurultay devlet sözüdür’ dendi, ona da varız dedik, ancak ‘devlet sözü’ de bildiğimiz gibi yalan oldu. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP’de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir. Biz MHP’ye değil MHP’deki tek adam yönetimine karşı olduk. MHP’de kalıp orada siyasete devam etmek isteyen arkadaşların tercihine saygı duyuyor, demokratik tercihlerini anlayışla karşılıyoruz.”

‘Milli vazife’

MHP’li başkan, MHP’yi ‘iktidarın dümen suyuna girmek’le suçlayarak, partide kalıp Türkiye’nin ‘tek adam rejimine sürüklenmesinin önlenmesine’ imkan kalmadığını anlattı.

Sever, “Akşener’in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz” dedi.

Eski başkan, kentte MHP’den 300’ün üzerinde istifa olduğunu, bu sayının ailelerle birlikte 1200’ü bulduğunu öne sürdü. Sever, istifaların artarak süreceğini söyledi.

Akşener’in partisi

Eski vekil Meral Akşener’in ekim ayı ortasında kurulacağını ilan ettiği partinin ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanmıştı.

Yeni kurulacak partiye MHP’nin etkili isimlerinden Yusuf Halaçoğlu ve Koray Aydın gibi isimler de destek verirken, Akşener’in 2019’daki başkanlık seçimlerinde aday olacağı duyurulmuştu.