MHP’de muhalifler kampanyaya Ankara’dan başlıyor: Ülkem için, ülküm için ‘Hayır’

MHP’nin muhaliflerin kurduğu ‘Hayır Platformu’ kampanyasına yarın Ankara’da başlıyor.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk ve partinin kurucusu Alparslan Türkeş’in fotoğraflarının yer aldığı kampanya afişlerinde, ‘Türk milliyetçileri ‘Hayır’ demek için Ankara’da toplanıyor’, ‘Bütün Türk milliyetçilerini Ankara’ya bekliyoruz’ ve ‘Ülkem için, ülküm için ‘Hayır”‘ sloganları kullanıldı.

Partilere davet

Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yarın düzenlenecek toplantının tek konuşmacısı sürecin başından bu yana ‘Hayır’ diyeceğini her fırsatta yineleyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu olacak.

Şehir dışından da çok sayıda katılımcının beklendiği toplantıya, ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklaya Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi partiler de davet edildi. Toplantı sonunda neden ‘Hayır’ denildiğini anlatan bir bildirge yayınlanacak.

15 Anadolu ilinde kampanya

Partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Koray Aydın ve Sinan Oğan’ın yanısıra partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ toplantının ardından Anadolu turuna başlayacak.

Dört isim 15 Anadolu ilinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gidip ayrı yerlerde konuşacak.