MHP’de muhalifler ‘Hayır’da ısrarcı: Bir kez daha ‘yanıldık’ demelerini istemiyoruz

MHP’nin muhaliflerin kurduğu ‘Hayır Platformu’ kampanyası bugün Ankara’da başladı. MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde hukuk devletinin tarihe karışacağını söyledi.

Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen toplantının tek konuşmacısı, sürecin başından bu yana ‘Hayır’ diyeceğini her fırsatta yineleyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’ydu.

Halaçoğlu yaptığı açıklamada Türkiye’nin siyasi iklimini değerlendirdi: “Ekonomi çökmüş, işsizlik artmış, ülkenin birlik ve beraberliği büyük bir tahribata uğramış, komşularımızla sıfır sorun denilmesine rağmen neredeyse sorunsuz ülke ve komşumuz kalmamış, içeride patlayan bombalar yüzlerce insanımızın hayatına mal olmuş, Suriye’deki iç çatışmalar yüzünden milyonlarca mülteci yurdun dört bir yanına dağılmış, 14 yıllık AKP iktidarı döneminde, Gülen Cemaati, başta TSK olmak üzere, polis teşkilatında, yargı kurumlarında, Milli Eğitim’de, üniversitelerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yuvalanma imkanı bulmuş, 15 Temmuz’da da bir darbe girişimiyle hükümeti ele geçirmek istemiştir.”

‘HDP ve PKK ile müzakere başlatılması uzak bir ihtimal değil’

Hükümetin PKK’yla müzakere etmesini eleştiren Halaçoğlu, ‘başkanlık anayasası’yla birlikte yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilerek özerklik ve federasyonla sonuçlanabilecek bir durum yaratılacağını ileri sürdü.

Halaçoğlu, PKK ile ‘Aldatıldık’ denilerek vazgeçilen müzakerelerin yeniden başlama tehlikesine vurgu yaptı: “Daha birkaç yıl önce İmralı’da Öcalan ile ortak Anayasa yazan bir partinin, bugün üniter ve milli devleti kabul ediyor görünse de, yarın Başkanlık sistemi kabul edildikten sonra ilk iş olarak HDP ve PKK ile yeni müzakere sürecini başlatması uzak bir ihtimal değildir.”

‘Bir kez daha ‘Yanıldık’ demelerini istemiyoruz’

MHP’li vekil anayasa değişikliğinin gerçekleşmesiyle özerklik, federasyon ve parçalanmanın önünün açılacağı konusunda uyardı. ‘Hayır’ diyenlerin gelecek umutlarını yitireceklerini, terörist olmakla suçlanmanın baskısının insanları yabancılaştıracağını söyleyen Halaçoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı’nın kontrolünde olan mahkemelere olan güven, tamamen son bulacak, hukuk devleti tarihe karışacaktır. Bu sebeple bir kez daha ‘yanıldık’ demelerini istemiyoruz.”