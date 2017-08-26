MHP’de ‘istifa furyası’ sürüyor: Çanakkale’de 216 partili Akşener’e katıldı

Çanakkale’de aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 216 MHP’li, Meral Akşener’in partisine katılmak için istifa etti.

Kısa süre önce Akşener’in partisine katılan MHP’li eski il ve belediye başkanı Rıdvan Uz liderliğindeki grup Kepez beldesinde bir kafede toplandı.

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Uz, aralarında Lapseki ve Gökçeada’nın eski belediye başkanlarının, il genel ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 216 partilinin MHP’den istifa ettiğini, dilekçelerin merkez ilçe seçim kuruluna teslim edeceğini söyledi.

‘Yapacak kalmadı’

Eski başkan şöyle devam etti: “MHP’de yapacak hiçbir şey kalmadığı gibi MHP’nin de yapacağı hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden MHP’den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye. Yeniden memleket türküsü söylemek, sayın Meral Akşener önderliğinde dürüst ve ehil bir lider ve kadroyla adalet için huzurlu ve güvenli bir memleket için yola çıkıyoruz. İstihdam ve işsizliğe ‘Dur’ demek için, insanımızın yaşam biçiminden ödün vermeden, yaşam kalitelerini arıttırmak için yola çıkıyoruz. Kadınımızın emeği, gençliğimizin taze yüreği, evlatlarımızın bayram sabahı gülümserken salladığı eli öpmek için yola çıkıyoruz.”

‘Devamı var’

Uz, istifaların Çanakkale merkez ve Kepez beldesinde gerçekleştiğini belirterek, ilçelerde de çok sayıda istifanın gelecek günlerde açıklanacağı bilgisini verdi.