MHP yöneticisi: AKP’liler kırmızı plaka ile geziyor, davamız Erdoğan davası değil

Seçime AKP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında giren MHP’nin, genel başkan yardımcısı Sefer Aycan, AKP yöneticilerinin seçim kampanyasında devlete ait resmi plakalı araçları kullanmasını eleştirirken “Biz onlardan farklıyız” dedi. Aycan, davalarının Erdoğan davası olmadığını da sözlerine ekledi.

Aycan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP’li yöneticilerin seçim kampanyasında kullanmaları yasak olmasına rağmen resmi plakalı araçlarla gezdiğine dikkat çeken Aycan, “Partimiz hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP’lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında üç eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik” diye konuştu.

Aycan, Cumhur İttifakı’nın bir kişiyi desteklemek olmadığını belirterek, “Biz her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla ‘partim’ demedi, ‘ben’ demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır” diye konuştu.