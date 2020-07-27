MHP: VPN engellensin

MHP, sosyal medya düzenlemesi üzerindeki tartışmalar devam ederken uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan VPN’lerin engellenmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de görüşülmesi beklenen ve muhalefetin ‘yeni sansür’ olarak nitelendirdiği sosyal medya düzenlemesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

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“Mevcut mevzuatlar sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır” görüşünü dile getiren Yıldız, “Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir” dedi.

Getirilmek istenen düzenlemenin şart olduğunu savunan Yıldız, “Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi ile sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.