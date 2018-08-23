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Yaramazlara biraz batar!

MHP vazgeçmiyor: Meclis açılınca ilk tekliflerden biri af

 

MHP genel başkan yardımcısı ve Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, Meclis açıldığı zaman sunacakları ilk tekliflerden birinin af olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Konya’da partisinin il binasında bayramlaşma töreninde konuşan Kalaycı, 24 Haziran öncesi tüm vaatlerin arkasında olduğunu ifade etti.

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Kalaycı, bu dönemde MHP’nin kilit parti konumunda olduğunu dile getirerek yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumda olduğunu kaydetti.

MHP’li yönetici şunları söyledi: “Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç. Artık geri dönülmez bir durum söz konusu. Bu konuda ben inanıyorum ki yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum.”

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MHP daha önce bazı koşullar hariç mahkumlara af önerdi ancak hükümet şimdiye kadar teklife karşı çıktı.

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