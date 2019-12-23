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Yaramazlara biraz batar!

MHP Urla ilçe başkanına silahlı saldırı

İzmir’de MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku’na silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan ilçe başkanı hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Saat 09:30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 440 Sokak’ta meydana gelen olayda, otomobilinde bulunan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku’na motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş etti.

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Ağır yaralanan MHP’li ilçe başkanı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 

Vücuduna iki kurşun isabet ettiği belirtilen Taşoku’nun, ameliyata alındığı öğrenildi.

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