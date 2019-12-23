MHP Urla ilçe başkanına silahlı saldırı

İzmir’de MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku’na silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan ilçe başkanı hastaneye kaldırıldı.
Saat 09:30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 440 Sokak’ta meydana gelen olayda, otomobilinde bulunan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku’na motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan MHP’li ilçe başkanı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Vücuduna iki kurşun isabet ettiği belirtilen Taşoku’nun, ameliyata alındığı öğrenildi.