MHP umudu kesmedi: Hükümet ‘Affa karşıyız’ demedi, bayramda bekliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, genel afla ilgili olarak, “Hükümetten ‘Affa karşıyız’ diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz” dedi.

Bakan ‘şu an için yok’ demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘genel af’ çıkarılmasını önerirken “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı (organize suçtan hükümlü), mesela Kürşat Yılmaz (organize suçtan hükümlü), 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” diye konuşmuştu. Hükümet bu öneriyi reddederken son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” demişti.

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Seçim bölgesi Konya’da seçim çalışmalarını sürdüren Kalaycı, DHA’nın sorularını yanıtlarken ‘af’ ile ilgili mutlaka adım atılacağını belirttikten sonra şunları söyledi: “Yeni bir sisteme geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, cumhuriyet tarihimizin en önemli yönetim reformu diyoruz. Yeni sistemle yeni bir sayfa açılsın. Kader kurbanlarına af çıkarılsın. Hükümetten ‘affa karşıyız’ diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz. Gündemlerinde değilse, gündemlerine almak Bakanlar Kurulu kararı veya KHK dahil, bu denetimli serbestliğin ve infaz yasasının önünü açarak bu sağlanabilir.”