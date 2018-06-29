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Yaramazlara biraz batar!

MHP, Soylu’yla hemfikir değil: Şehit cenazelerine herkes katılabilir

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, asker cenazelerine herkesin katılabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere müsteşarı aracılığıyla talimat gönderdiğini belirterek asker cenazelerinde CHP’li il başkanlarının protokole alınmaması talimatını verdiğini açıklamıştı.

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Soylu’nun sözleri CHP cephesinde tepki çekerken bir açıklama da MHP’den geldi.

Konya’da tekrar vekil seçilen Kalaycı, bugün Meclis’e giderek kaydının yaptırdı.

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MHP’li siyasetçi, Soylu’nun açıklamasının hatırlatılması üzerine, asker cenazelerine herkesin katılabileceğini belirterek “Bu, neticede şehidimiz, tüm vatandaşlar katılabilir” dedi.

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